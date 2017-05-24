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    В южной провинции Филиппин ввели военное положение

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    Президент Филиппин Родриго Дутерте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Военное положение в провинции Минданао на юге Филиппин может продлиться год, заявил президент страны Родриго Дутерте.

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    Вечером во вторник стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство" группировкой. Представитель президента Эрнесто Абелла сделал данное заявление в Москве, где Дутерте находился с визитом.

    "Если потребуется год, чтобы сделать это, или если это закончится за месяц, тогда я буду доволен", — приводит агентство Франс Пресс заявление Дутерте, которое он сделал на видеозаписи, опубликованной правительством.

    Дутерте заявил в начале встречи с российским президентом Владимиром Путиным, что должен вернуться на Филиппины, где не прекращаются боестолкновения.

    Ранее сообщалось, что Украина намерена поставлять Филиппинам радары и беспилотники. 

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