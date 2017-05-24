В южной провинции Филиппин ввели военное положение

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Военное положение в провинции Минданао на юге Филиппин может продлиться год, заявил президент страны Родриго Дутерте.

Вечером во вторник стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство" группировкой. Представитель президента Эрнесто Абелла сделал данное заявление в Москве, где Дутерте находился с визитом.

"Если потребуется год, чтобы сделать это, или если это закончится за месяц, тогда я буду доволен", — приводит агентство Франс Пресс заявление Дутерте, которое он сделал на видеозаписи, опубликованной правительством.

Дутерте заявил в начале встречи с российским президентом Владимиром Путиным, что должен вернуться на Филиппины, где не прекращаются боестолкновения.

Ранее сообщалось, что Украина намерена поставлять Филиппинам радары и беспилотники.