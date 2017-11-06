Ученые узнали, что ощущают люди после смерти

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. После смерти люди осознают, что скончались и понимают, что происходит вокруг, заявили ученые из Школы медицины Langone при Нью-Йоркском университете (NYU Langone School of Medicine).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание LiveScience.

Врачи определяют смерть моментом остановки сердца: кровь перестает поступать к мозгу, что приводит к почти моментальному прекращению его работы. В конечном итоге клетки мозга начинают отмирать, но на это могут потребоваться несколько часов после клинической смерти, считает руководитель исследования Сэм Парниа.

Также, как сообщается, человеческое сознание не сразу отключается при прекращении сердцебиения. Люди в "первой фазе смерти" могут все еще подавать некие признаки сознания. Существенным доказательством этого являются случаи, когда люди, пережившие остановку сердца, смогли в деталях описать, что происходило вокруг после клинической смерти.

"Они могут рассказать, что они видели врачей и медсестер за работой и слышали их полные разговоры, — факты, которые они иначе не могли бы знать",- отметил Парниа. Как заявил исследователь, эти воспоминания подтверждали и медики, удивленные тому, что их пациенты, которые, по сути, были мертвыми, помнили все эти детали.

Ранее ученые заявляли, что за 30 лет в Германии произошло колоссальное сокращение популяции насекомых.