Сенатора-республиканца в США избил его сосед, сторонник демократов - СМИ

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Человеком, который избил американского сенатора Рэнда Пола, оказался его сосед Рене Баучер, работающий врачом-анастезиологом и являющийся сторонником демократов, сообщил в субботу телеканал Fox News.

Инцидент произошел еще в пятницу, но известно о нем стало только сейчас. Все произошло в доме сенатора в городе Боулинг Грин в штате Кентукки. Как отмечается, Баучер был арестован и отпущен под залог в пять тысяч долларов. Ему предъявлено обвинение в нанесении легких телесных повреждений и грозит тюремное заключение сроком до одного года.

Как отмечается, Пол и Баучер живут в одном жилищном товариществе. Как рассказал один из их соседей, у них есть смежная территория, прилегающая к их домам. По его словам, она является предметом споров между ними.

Мужчина рассказал телеканала, что в середине дня в пятницу сенатор косил траву на лужайке перед домом, когда Баучер напал на него.

Телеканал также обратил внимание на то, что на странице Баучера — сторонника Демократической партии — в Facebook размещено немало материалов против президента США Дональда Трампа. Рэнд Пол является союзником главы государства по Республиканской партии.

В свою очередь, местная газета Daily News сообщила, что в 2003 года Баучер был награжден за изобретение жилета для снятия боли в спине.

Ранее в офисе Пола сообщили, что в результате инцидента сенатор получил незначительные повреждения, но сейчас чувствует себя прекрасно.

Ранее сообщалось, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал президента Дональда Трампа прекратить писать сообщения в Twitter и начать решать проблемы американцев.