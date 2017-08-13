Сенаторы расценивают столкновения в Виргинии как акт внутреннего терроризма

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Ряд американских сенаторов-республиканцев назвали ситуацию в городе Шарлоттсвилль, где произошли столкновения сторонников и противников ультраправых организаций, актом внутреннего терроризма.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34. Федеральные власти США начали собственное расследование событий.

"После просмотра ужасающего видео, (на котором запечатлено, как — ред.) автомобиль намеренно врезается в толпу протестующих, я призываю министерство юстиции немедленно расследовать и преследовать в судебном порядке этот чудовищный акт внутреннего терроризма", — говорится в заявлении сенатора Теда Круза, опубликованном на странице в Facebook.

Сенатор Марко Рубио в Twitter также назвал происходящее в Шарлоттсвилле "терактом", совершенным сторонниками "превосходства белой расы".

"Внутренний терроризм в Шарлоттсвилле должен быть осужден каждым из нас. В противном случае ненависть просто поощряется", — написал сенатор Тим Скотт в Twitter.