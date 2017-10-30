Иловайская трагедия: суд в Гааге выясняет, может ли расследовать убийства

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Служба прокурора Международного уголовного суда выясняет, попадают ли под его юрисдикцию события, которые имели место в Украине в 2014 году, а именно гибель украинских военных в Иловайске, сообщил в интервью УНИАН в Брюсселе посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Официально Служба прокурора МУС открыла процедуру предварительного изучения ситуации в Украине. На этой стадии проводится анализ ситуации для того, чтобы установить, есть или нет признаки возможных преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Суда согласно Римскому уставу", — сказал Ченцов.

По его словам, на этом этапе прокурор МУС не собирает доказательства самостоятельно, а использует информацию, полученную из достоверных доступных источников, таких как физические лица, организации, государства.

"Сейчас Служба прокурора в анализе ситуации в Украине находится на стадии установления юрисдикции МУС в отношении событий, которые имели место или происходят в Украине", — отметил Ченцов.

"Если прокурор приходит к выводу, что имеющаяся информация является достаточным основанием для начала официального расследования, то он обратится в Палату досудебного рассмотрения МУС с просьбой разрешить его проведение", — сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что МУС имеет юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на территории государства — участника Римского статута или государства, признавшего его юрисдикцию на основании заявления (а именно так сделала Украина), независимо от гражданства лиц, его совершивших, даже если они являются гражданами государства, которое не является участником Римского статута.

Вместе с тем Ченцов обратил внимание на то, что, поскольку Украина не ратифицировала Римский статут, но признала юрисдикцию МУС, процесс принятия решения о начале судебного разбирательства будет достаточно сложным.

Напомним, украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше. По данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации". При этом Генпрокуратура также признала "численные случаи дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины" и "отдельные ошибки руководства АТО".