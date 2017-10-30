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    В мире

    Грузовое судно село на мель в Северном море

    (обновлено: )19
    На борту 225-метрового судна Glory Amsterdam нет груза. Инцидент произошел после заправки. На борту находится 1800 тонн дизельного топлива и 140 тонн судового топлива.
    Грузовое судно Glory Amsterdam
    vesselfinder

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Грузовое судно с почти двумя тысячами тоннами топлива на борту село на мель в Северном море рядом с островом Лангеог в результате шторма, вызванного ураганом "Герварт", сообщает портал t-online.

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    Отмечается, что на борту 225-метрового судна Glory Amsterdam нет груза. Инцидент произошел после заправки. На борту находится 1800 тонн дизельного топлива и 140 тонн судового топлива.

    Как сообщила представительница спасательной службы, судно оборудовано двойным дном и находится в стабильном положении.

    По данными портала, никто из 22 членов экипажа не пострадал. В настоящее время проводится спасательная операция. Сообщается, что она значительно затрудняется погодными условиями.

    Ураган "Герварт" обрушился в воскресенье утром на центр и север Германии. Как сообщили немецкие СМИ, в результате непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали.

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