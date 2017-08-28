В Запорожье грузовое судно получило пробоины и село на мель - СМИ

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Грузовое судно получило пробоины и село на мель на Днепре в Запорожье, специалисты устраняют последствия аварии, сообщил местный портал "Depo.Запорожье" со ссылкой на директора частного предприятия "Подводник" Анатолия Билоуса, сотрудники которого провели подводное обследование судна.

По данным издания, судно село на мель накануне в районе моста Преображенского в Запорожье, оно получило пробоины, которые сейчас пытаются закрыть.

zp.depo.ua Грузовое судно "Профит" село на мель

"Сейчас судно "Профит" с грузом щебня ожидает прибытие плавучего крана, с помощью которого щебень будет перегружен на другую баржу. Только после этого водолазы начнут закрывать пробоины, затем судно отправится на ремонт", — говорится в сообщении.

На что именно наткнулось судно, специалисты сказать не могут. "Встретил какое-то препятствие под водой", — добавили ремонтники на месте ЧП.

Судно накренилось, однако затопление ему не грозит, отмечается в сообщении.