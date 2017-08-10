Судно с украинцами на борту задержано в Испании: найдены 600 мешков гашиша

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Власти Испании 9 августа в Средиземном море восточнее Гибралтарского пролива задержали сухогруз Lady Boss с экипажем из 13 человек, двое из которых – граждане Болгарии, а остальные – украинцы, сообщает "Думская".

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Как сообщается, досмотровая группа испанского спецназа проникла на сухогруз и обнаружила 600 мешков с гашишем общим весом 18 тонн.

Экипаж и судно арестованы, сухогруз доставлен в испанский порт Алмерия. Среди моряков есть жители Одессы и области.

Пограничники Одесского отряда морской охраны обнаружили факты нарушения запрета на заход в закрытые порта Крыма иностранного судна заграничного следования под флагом Белиза.