Очередной разрушительный шторм сформировался над Кубой и идет на США

Ricardo ARDUENGO / AFP

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Тропический шторм "Филипп" сформировался над территорией Кубы, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

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"Депрессия усилилась до тропического шторма "Филипп". В центральной и западной частях Кубы идут сильные дожди, они продвигаются на север в направлении (архипелага — ред.) Флорида-Кис и Южной Флориды", — говорится в сообщении центра.

По информации метеорологов, шторм движется в северном направлении со скоростью около 47 километров в час. Порывы ветра в центре шторма достигают скорости 64 километров в час.

Ранее сообщалось, что из-за урагана "Нэйт" в американских штатах Миссисипи и Алабама более 100 тысяч человек остались без света.