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    Очередной разрушительный шторм сформировался над Кубой и идет на США

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    По информации Национального центра США по слежению за ураганами, в центральной и западной частях Кубы идут сильные дожди, они продвигаются на север в направлении Флорида-Кис и Южной Флориды.
    Последствия урагана в США. Архивное фото
    Ricardo ARDUENGO / AFP

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Тропический шторм "Филипп" сформировался над территорией Кубы, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

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    "Депрессия усилилась до тропического шторма "Филипп". В центральной и западной частях Кубы идут сильные дожди, они продвигаются на север в направлении (архипелага — ред.) Флорида-Кис и Южной Флориды", — говорится в сообщении центра.

    По информации метеорологов, шторм движется в северном направлении со скоростью около 47 километров в час. Порывы ветра в центре шторма достигают скорости 64 километров в час.

    Ранее сообщалось, что из-за урагана "Нэйт" в американских штатах Миссисипи и Алабама более 100 тысяч человек остались без света.

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