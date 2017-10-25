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    В Малави арестовали 200 человек за жестокие убийства "вампиров"

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    С середины сентября от рук местных жителей в южной части Малави, где широко распространена вера в колдовство, погибли десять человек, подозреваемых в "вампиризме".
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители Малави арестовали 200 подозреваемых в преследованиях и убийствах "вампиров", сообщает Рейтер со ссылкой на спикера местной полиции.

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    В середине сентября в африканской стране начали распространяться слухи о кровопийцах, после чего на них началась охота. За это время от рук местных жителей в южной части Малави, где широко распространена вера в колдовство, погибли десять человек, подозреваемых в "вампиризме".

    Насилие побудило Организацию объединенных наций и посольство США объявить некоторые районы страны запретными зонами.

    На прошлой неделе нападения распространились на Блантир, второй по величине город Малави, где 22-летний мужчина был забит камнями, затем сожжен, а другой был забит камнями до смерти. Обоих обвиняли в том, что они якобы пили кровь, хотя медицинские эксперты и отрицают существование вампиризма в Малави.

    Президент Малави Питер Мутарика посетил части страны, пострадавшие от насилия. В этом месяце ООН эвакуировала своих сотрудников из двух районов на юге Малави. Сообщения об убийствах вызвали обеспокоенность США, которые посоветовали своим гражданам избегать опасных районов и проявлять осторожность.

    Ранее сообщалось, что эпидемия холеры на Гаити привела, в том числе, к тому, что верящие в магию и колдовство местные жители стали преследовать "ведьм" и "колдунов" из числа своих соотечественников, погибли как минимум 45 человек.

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