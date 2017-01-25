наверх
25.01.201721:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.27- 0.02
  • USD27.23- 0.10
Рубрики
Ещё
    Культура

    Мадонна не будет усыновлять детей из Малави

    (обновлено: )4
    Певица и актриса Мадонна сообщила, что находится в Малави для того, чтобы проверить детскую больницу в Блантире и другие проекты своей благотворительной организации Raising Malawi.
    Певица и актриса Мадонна
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Американская поп-звезда Мадонна опровергла информацию о планах по усыновлению детей из Малави, объяснив, что целью ее визита в страну является благотворительность, пишет журнал People.

    Мадонна отметила свое 58-летие на Кубе. Видео
    Видеоканал CiberCuba на Youtube
    Мадонна отметила свое 58-летие на Кубе

    Ранее сообщалось, что в среду певица появилась в суде в малавийской столице Лилонгве. Представитель суда заявил, что Мадонна подала заявку на усыновление еще двух детей в Малави.

    "Я нахожусь в Малави для того, чтобы проверить детскую больницу в Блантире и другие проекты Raising Malawi (благотворительная организация, основанная певицей, — ред.), а затем я отправлюсь домой", — заявила Мадонна в интервью журналу.

    "Слухи об усыновлении являются ложными", — сказала она.

    В 2006 году певица усыновила в Малави мальчика Давида Банда, а в 2009 году — девочку Мерси Джеймс.

    Кроме того, у Мадонны есть сын Рокко от брака с Гаем Ричи и дочь Лурдес, отец которой — тренер по фитнесу Карлос Леон.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Польский флаг
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Мусор во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине