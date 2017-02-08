Мадонна усыновит близнецов из Малави

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Певица и актриса Мадонна планирует усыновить еще двоих детей из Малави, об этом сообщили официальные представители 58-летней артистки, подтвердив, что органы опеки разрешили исполнительнице удочерить двух 4-летних девочек-близнецов.

Девочки потеряли мать спустя пару недель после своего рождения, за ними присматривала бабушка, но потом детей таки отдали в приют. Кстати, из того же приюта Мадонна забрала своего приемного сына Дэвида 9 лет назад, сообщает ELLE.

Мадонна уже воспитывает четверых детей — 20-летняя Лурдес от фитнес-тренера Карлоса Леоне, 16-летний Рокко от режиссера Гая Ричи, а также усыновленные из Малави мальчик Дэвид Банда и девочка Мерси Джеймс.

Ранее сообщалось, что телеканал CNN отключил из эфира речь певицы Мадонны, которая использовала нецензурную лексику в адрес президента США Дональда Трампа.