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    Мадонна усыновит близнецов из Малави

    (обновлено: )10
    Официальные представители 58-летней певицы сообщили, что органы опеки дали согласие на усыновление девочек-близнецов, потерявших мать при рождении.
    Певица и актриса Мадонна
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Певица и актриса Мадонна планирует усыновить еще двоих детей из Малави, об этом сообщили официальные представители 58-летней артистки, подтвердив, что органы опеки разрешили исполнительнице удочерить двух 4-летних девочек-близнецов.

    Мадонне разрешили усыновить двойняшек из Малави
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    Суд Малави разрешил Мадонне удочерить двойняшек

    Девочки потеряли мать спустя пару недель после своего рождения, за ними присматривала бабушка, но потом детей таки отдали в приют. Кстати, из того же приюта Мадонна забрала своего приемного сына Дэвида 9 лет назад, сообщает ELLE.

    Мадонна уже воспитывает четверых детей — 20-летняя Лурдес от фитнес-тренера Карлоса Леоне, 16-летний Рокко от режиссера Гая Ричи, а также усыновленные из Малави мальчик Дэвид Банда и девочка Мерси Джеймс.

    Ранее сообщалось, что телеканал CNN отключил из эфира речь певицы Мадонны, которая использовала нецензурную лексику в адрес президента США Дональда Трампа.

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