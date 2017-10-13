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    Смерть полуголой россиянки: выяснились данные о ее попутчице-украинке

    (обновлено: )38701
    Как выяснилось, имя украинки - Наталья Марьянчик, она окончила факультет журналистики в Киево-Могилянской академии и переехала на постоянное место жительства в Доминикану.
    Наталья Марьянчик
    inforesist.org

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. СМИ узнали данные об украинке, которая снимала на видео голую россиянку в Доминиканской Республике, когда та высунулась из автомобиля на полном ходу, что привело к ее гибели, пишет "Обозреватель".

    Как выяснилось, имя украинки — Наталья Марьянчик, она окончила факультет журналистики в Киево-Могилянской академии и переехала на постоянное место жительства в Доминикану.

    На ее Facebook-странице указано, что Марьянчик из Киева, однако проживает в городе Пунта-Кана.

    По данным издания, в 2010-2012 годах девушка писала материалы для украинского отделения Deutsche Welle.

    inforesist.org
    Наталья Марьянчик

    Ранее сообщалось, что гражданка Украины, управлявшая автомобилем, в котором погибла россиянка, была задержана в Доминикане. Сообщалось, что она проходит как свидетель трагедии.

    Напомним, в четверг в Доминикане погибла россиянка Наталья Бородина. Девушка голая на скорости высунулась из окна автомобиля и ударилась о дорожный знак. 

    Видео трагедии смотрите здесь. Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным (18+)

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