Смерть полуголой россиянки: выяснились данные о ее попутчице-украинке

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. СМИ узнали данные об украинке, которая снимала на видео голую россиянку в Доминиканской Республике, когда та высунулась из автомобиля на полном ходу, что привело к ее гибели, пишет "Обозреватель".

Как выяснилось, имя украинки — Наталья Марьянчик, она окончила факультет журналистики в Киево-Могилянской академии и переехала на постоянное место жительства в Доминикану.

На ее Facebook-странице указано, что Марьянчик из Киева, однако проживает в городе Пунта-Кана.

По данным издания, в 2010-2012 годах девушка писала материалы для украинского отделения Deutsche Welle.

inforesist.org Наталья Марьянчик

Ранее сообщалось, что гражданка Украины, управлявшая автомобилем, в котором погибла россиянка, была задержана в Доминикане. Сообщалось, что она проходит как свидетель трагедии.

Напомним, в четверг в Доминикане погибла россиянка Наталья Бородина. Девушка голая на скорости высунулась из окна автомобиля и ударилась о дорожный знак.

Видео трагедии смотрите здесь. Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным (18+)