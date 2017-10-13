Задержана украинка, снявшая смерть полуголой россиянки в Доминикане

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КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Гражданка Украины, управлявшая автомобилем, в котором погибла россиянка, задержана в Доминикане.

"Украинка проходит как свидетель трагедии", — сообщили ТСН в посольстве Украины на Кубе.

Ее имя не сообщается.

По данным Life.ru, после дачи показаний украинку отпустили. Предварительно дело о гибели россиянки расследуется как несчастный случай.

Издание также пишет, что погибшая зарабатывала на жизнь предоставлением эскорт-услуг.

Накануне сообщалось, что туристка из РФ погибла в Доминиканской республике, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, которая ведет в сторону аэропорта Пунта-Каны. По данным полиции, инцидент произошел в среду в тот момент, когда девушка высунулась из окна автомобиля на полном ходу. В момент происшествия на девушке практически не было одежды.

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По данным СМИ, погибшей является уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина (см. главное фото). В момент происшествия в автомобиле вместе с девушкой находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая на камеру телефона записала произошедшее.

Как позже сообщила РИА Новости подруга сестры погибшей Анжелика, мать и сестра Натальи в Доминикане россиянки, уроженки Челябинской области, не имеют средств, необходимых для доставки тела погибшей на родину.

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