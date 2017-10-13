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13.10.201713:09
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    Происшествия

    Задержана украинка, снявшая смерть полуголой россиянки в Доминикане

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    В посольстве Украины на Кубе сообщили, что украинка проходит как свидетель трагедии. Ее имя не сообщается, но, по данным СМИ, в автомобиле вместе с погибшей россиянкой, находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук.
    Погибшая в Доминикане гражданка России Наталья Бородина
    Фото: соцсети

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Гражданка Украины, управлявшая автомобилем, в котором погибла россиянка, задержана в Доминикане.

    "Украинка проходит как свидетель трагедии", — сообщили ТСН в посольстве Украины на Кубе.

    Ее имя не сообщается.

    По данным Life.ru, после дачи показаний украинку отпустили. Предварительно дело о гибели россиянки расследуется как несчастный случай.

    Издание также пишет, что погибшая зарабатывала на жизнь предоставлением эскорт-услуг.

    instagram.com/rosieroff
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    Накануне сообщалось, что туристка из РФ погибла в Доминиканской республике, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, которая ведет в сторону аэропорта Пунта-Каны. По данным полиции, инцидент произошел в среду в тот момент, когда девушка высунулась из окна автомобиля на полном ходу. В момент происшествия на девушке практически не было одежды.

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    По данным СМИ, погибшей является уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина (см. главное фото). В момент происшествия в автомобиле вместе с девушкой находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая на камеру телефона записала произошедшее.

    Как позже сообщила РИА Новости подруга сестры погибшей Анжелика, мать и сестра Натальи в Доминикане россиянки, уроженки Челябинской области, не имеют средств, необходимых для доставки тела погибшей на родину.

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