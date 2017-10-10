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    Протест профсоюзов в Париже: полиция применила слезоточивый газ

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    В голове колонны бастующих шли одетые в чёрное молодые люди, лица которых были скрыты масками и повязками. На пути следования они разбивали витрины, оставляли надписи на стенах.
    Демонстрация работников государственного сектора и членов профсоюза в Париже, Франция
    REUTERS Pascal Rossignol

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона участников акции протеста профсоюзов в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

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    Многотысячное шествие отправилось с площади Республики около 14.30 местного времени (15.30 по Киеву). В голове колонны шли одетые в чёрное молодые люди, лица которых были скрыты масками и повязками. На пути следования они разбивали витрины, оставляли надписи на стенах.

    twitter.com/sputnik_fr
    Забастовка профсоюзов в Париже

    Спустя примерно полтора часа после начала шествия, полиция применила слезоточивый газ. Помимо едких паров, в воздухе также висит дымка от шашек.

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    Во вторник во Франции проходит масштабная забастовка по призыву сразу нескольких ведущих профсоюзов, среди которых — FO, UNSA, CFDT. Из-за акции протеста нарушена работа школ, детских садов, больниц, отменены некоторые авиарейсы в крупных аэропортах страны.

    twitter.com/sputnik_fr
    Забастовка профсоюзов в Париже

    Акции протеста проходят в нескольких десятках французских городов. Их участники заявляют о несогласии с предпринимаемыми правительством шагами по сокращению рабочих мест, урезанию выплат и пособий, а также по индексации зарплат.

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