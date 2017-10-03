Всеобщая забастовка состоится в Каталонии против действий полиции

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости Украина. Всеобщая забастовка пройдет во вторник, 3 октября, по всей Каталонии в знак протеста против жестких мер, которые применили Национальная полиция и Гражданская Гвардия в день проведения референдума о независимости на некоторых избирательных участках.

Националистические организации Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural призвали жителей автономного сообщества собраться ровно в 12.00 (13.00 по Киеву) перед зданиями мэрий городов и поселков, где они живут, а также у предприятий.

В Барселоне почти не будет работать общественный транспорт – автобусы и метро. Женералитет заявил, что лишь четверть от объема обычных перевозок будут осуществляться с 06.30 до 9.30 утра – в самый час пик — и с 17.00 до 20.00. Пригородные поезда в течение дня выполнят лишь треть обычного объема перевозок. Железнодорожная кампания Renfe отменила в общей сложности 151 поезд дальнего следования и скоростных поездов AVE.

Кроме того, будет сокращена работа персонала в аэропортах. Единый оператор аэропортов Испании (Aena) рекомендует пассажирам обращаться в авиакомпании, чтобы уточнить расписание, и заранее планировать, как доехать до аэропортов.

Будут закрыты и некоторые культурные учреждения автономного сообщества – музеи, театры, выставки. Медицинские центры откладывают визиты и несрочные операции. Университеты также присоединились к забастовке.

@_PaulMonaghan Столкновения протестующих с полицией в Каталонии

Об участии в забастовке заявили футбольные клубы – "Барселона" и "Жирона".

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В акции примут участие каталонские отделения крупнейших профсоюзов Испании – Рабочие комиссии (ССОО) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT), которые призвали всех присоединиться к забастовке. Однако центральное руководство этих профсоюзов заявило, что не поддерживает акцию, объявленную сепаратистскими организациями, поскольку это бы означало продвигать идею одностороннего отделения.

По мнению руководства этих организаций, заявления председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона "не оставили сомнений, что единственная политическая стратегия, которую рассматривает женералитет, — одностороннее объявление независимости". "UGT и CCOO не поддерживают эту политическую позицию", — говорится в заявлении профсоюзных объединений.

Сам Пучдемон в понедельник поддержал проведение забастовки. "Эта забастовка поможет усилить то, что мы сделали в воскресенье и что мы сделаем в ближайшие дни", — заявил он.

Об участии в забастовке объявили некоторые члены конгресса депутатов испанского парламента и сената – от "Левых республиканцев Каталонии", "Каталонской европейской демократической партии", En Comú-Podem.

El Pais Столкновения в ходе референдума в Каталонии

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон.