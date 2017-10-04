Барселона в коллапсе из-за забастовок

РИА Новости Украина

Всеобщая забастовка, объявленная в Каталонии во вторник, повлияла на планы туристов: в аэропорт невозможно вызвать такси, большинство улиц центре Барселоны перекрыты, кроме того, в городе закрылись популярные туристические места, пишут РИА Новости.

REUTERS Jon Nazca Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны

Националистические организации призвали в день "всеобщей забастовки" 3 октября организовывать митинги в качестве протеста "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума". Многотысячная акция протеста студентов проходит в центре Барселоны, одновременно с ней проходят другие акции. Газета El País сообщает, что по состоянию на середину дня в городе перекрыты пятьдесят две улицы.

Каталонская полиция Mossos d'Esquarda в Twitter призвала граждан соблюдать правила безопасности и избегать провокационных действий.

В день забастовки в городе практически не работает общественный транспорт, днем не ходят поезда метро, Aerobus, который связывает аэропорт Барселоны Эль-Прат с центром, ходит в два раза реже обычного. Есть сложности с сервисом вызова такси.

Как сообщил представитель Единого оператора аэропортов Испании AENA, по состоянию на утро вторника задержек и отмены рейсов в аэропортах Каталонии нет. Ситуация в аэропорту и правда спокойная, очередей нет. Согласно информации на табло прилетов и вылетов, все рейсы отправляются по расписанию. Работают все стойки регистрации, открыты магазины и кафе.

Однако чтобы все-таки добраться до аэропорта, многочисленным туристам нужно преодолеть полосу препятствий. Начинается она в отелях, которые не могут оказать обычную услугу вызова такси.

"Практически все сервисы вызова такси присоединились к забастовке. Вызвать такси из отеля невозможно", — сказал представитель отеля в центральной части города.

REUTERS Albert Gea Протесты против запрета референдума в Каталонии

Популярные туристические достопримечательности во вторник также закрыты в связи с протестом против жестокости полицейских. Храм Святого Семейства ("Саграда Фамилия"), Каса-Мила — жилой дом, построенный архитектором Антонио Гауди, а также Музей футбольного клуба "Барселона" закрыли во вторник свои двери для туристов.

"То, что произошло 1 октября в Барселоне, достойно сожаления. Мы отвергаем насилие как способ решения конфликтов. Мы хотим публично показать свое осуждение действий испанской полиции", — говорится на сайте Храма Святого Семейства.

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Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон.

Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов. Националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея вечером воскресенья призвали людей 3 октября провести "общую забастовку".