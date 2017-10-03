В Каталонии началась всеобщая забастовка

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Всеобщая забастовка в Каталонии не повлияла на работу трех аэропортов в автономии, рейсы отправляются и прибывают по расписанию, сообщил РИА Новости представитель Единого оператора аэропортов Испании (AENA).

Всеобщая забастовка проходит во вторник по всей Каталонии в знак протеста против жестких мер, которые применили Национальная полиция и Гражданская Гвардия в день проведения референдума о независимости на некоторых избирательных участках, пытаясь не допустить голосование.

"Никакой отмены рейсов, задержек или очередей в аэропортах Каталонии нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что министерство развития заявило о минимальном количестве услуг в аэропортах: в барселонском Эль-Прат пассажирам предоставляют не более 23% от обычного объема оказываемых услуг, в Жироне — 29% и в Реус — 34%.

"Но на данный момент забастовка не повлияла на работу аэропортов Каталонии. В Барселоне, Жироне и Реусе все рейсы отправляются и прибывают по расписанию", — добавил представитель компании.

Националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея призвали людей 3 октября провести "общую забастовку" и собраться ровно в 12.00 (13.00 по Киеву) перед зданиями мэрий городов и поселков, где они живут, а также у предприятий.

В Барселоне сокращена работа общественного транспорта и метро, пригородные поезда в течение дня выполнят лишь треть обычного объема перевозок. Железнодорожная кампания Renfe отменила в общей сложности 151 поезд дальнего следования и скоростных поездов AVE.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.