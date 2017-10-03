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    Вьетнамские рыбаки устроили умершей гигантской черепахе роскошные похороны

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    По информации вьетнамских СМИ, черепаха для вьетнамцев – это священное животное, которое должно быть похоронено по всем традициям. По древнему обычаю, человек, который нашел мертвую черепаху, должен ее оплакивать 3 года.
    Во Вьетнаме похоронили гигантскую черепаху с почестями
    zing.vn

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Рыбаки вьетнамской провинции Муй-Не похоронили редкую кожистую черепаху, длина которой достигала более 3 метров, а вес — около 1 тонны, сообщает zing.vn.

    Побережье Мексики захватили тысячи черепах
    News From World / YouTube
    Основной инстинкт. Побережье Мексики "захватили" тысячи черепах

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    Гигантская черепаха была обнаружена рыбаками в море во время лова.

    "Черепаха для вьетнамцев – это священное животное, которое должно быть похоронено по всем традициям. По древнему обычаю, человек, который нашел мертвую черепаху, должен ее оплакивать 3 года", — говорится в сообщении.

    Кожистая черепаха — единственный вид из семейства черепах, средняя длина тела которых составляла 2,6 м, а масса 916 кг.

    zing.vn
    Во Вьетнаме похоронили гигантскую черепаху с почестями

    Ранее сообщалось, что около 150 тысяч оливковых черепах заполонили пляжи тихоокеанского побережья Мексики.

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