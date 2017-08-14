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    Основной инстинкт. Побережье Мексики "захватили" тысячи черепах

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    Около 150 тысяч оливковых черепах, одних из самых маленьких в мире, заполонили пляжи тихоокеанского побережья Мексики.
    News From World / YouTube

    Каждый год оливковые черепашки преодолевают сотни километров, для того, чтобы отложить яйца в теплых песках заповедника Ла-Эскобилья в Мексике.

    Ученые-зоологи отмечают, что на пляжах Мексики черепахи отложат около 15 миллионов яиц. И лишь из 10% вылупится потомство.

    Ранее сообщалось, что в Таиланде умерла большая морская зеленая черепаха по кличке "Свинка-Копилка", которая проглотила за несколько лет 915 монет разных стран мира. Она умерла в ветеринарной больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке.

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