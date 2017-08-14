Основной инстинкт. Побережье Мексики "захватили" тысячи черепах

Каждый год оливковые черепашки преодолевают сотни километров, для того, чтобы отложить яйца в теплых песках заповедника Ла-Эскобилья в Мексике.

Ученые-зоологи отмечают, что на пляжах Мексики черепахи отложат около 15 миллионов яиц. И лишь из 10% вылупится потомство.

Ранее сообщалось, что в Таиланде умерла большая морская зеленая черепаха по кличке "Свинка-Копилка", которая проглотила за несколько лет 915 монет разных стран мира. Она умерла в ветеринарной больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке.