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    Фотоленты

    Путешествующие платья: удивительные фото в воздушных нарядах

    (обновлено: )9110
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_
    instagram.com/ninelly_

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    Российская инстаграм-блогерша Нина Охотина с ником Ninelly фотографируется в красивых нарядах на фоне мировых достопримечательностей, сообщает bigpicture.ru.

    Ее проект называется My Dress stories, для него девушка выбирает самые живописные места и фотографируется на их фоне в романтичных платьях.

    Сообщается, что некоторые наряды девушка шьет сама. Путешественница уже побывала в Новой Зеландии, Индии, Шотландии, Италии, Турции, Грузии, Израиле и Казахстане.

    Смотрите также: Самая сексуальная атлетка в мире. "Горячая" спортсменка поразила сеть

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