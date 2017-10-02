Путешествующие платья: удивительные фото в воздушных нарядах

Российская инстаграм-блогерша Нина Охотина с ником Ninelly фотографируется в красивых нарядах на фоне мировых достопримечательностей, сообщает bigpicture.ru.

Ее проект называется My Dress stories, для него девушка выбирает самые живописные места и фотографируется на их фоне в романтичных платьях.

Сообщается, что некоторые наряды девушка шьет сама. Путешественница уже побывала в Новой Зеландии, Индии, Шотландии, Италии, Турции, Грузии, Израиле и Казахстане.

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