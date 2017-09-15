Станция Cassini, изучавшая Сатурн, уничтожена

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Станция Cassini, на протяжении последних 13 лет исследовавшая Сатурн, его кольца и спутник, уничтожена, сообщает НАСА.

Сигнал от станции пропал 15 сентября 2017 года примерно в 14:55 по киевскому времени: Cassini утонула в атмосфере газового гиганта. Тайминг последних часов и дней миссии доступен на сайте НАСА, там же можно посмотреть последние снимки, полученные станцией.

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Затопление станции в Сатурне позволило избежать биологического загрязнения спутников планеты Энцелада и Титана, где ученые не исключают существование примитивной жизни.

В апреле НАСА открыло новую ледяную планету размером с Землю.