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    В мире

    Станция Cassini, изучавшая Сатурн, уничтожена

    (обновлено: )67
    Как сообщают ученые, сигнал от станции пропал 15 сентября 2017 года. Cassini утонула в атмосфере газового гиганта. Тайминг последних часов и дней миссии доступен на сайте НАСА.
    Сатурн
    wikipedia

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Станция Cassini, на протяжении последних 13 лет исследовавшая Сатурн, его кольца и спутник, уничтожена, сообщает НАСА.

    Сигнал от станции пропал 15 сентября 2017 года примерно в 14:55 по киевскому времени: Cassini утонула в атмосфере газового гиганта. Тайминг последних часов и дней миссии доступен на сайте НАСА, там же можно посмотреть последние снимки, полученные станцией.

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    Затопление станции в Сатурне позволило избежать биологического загрязнения спутников планеты Энцелада и Титана, где ученые не исключают существование примитивной жизни.

    В апреле НАСА открыло новую ледяную планету размером с Землю.

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