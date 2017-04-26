НАСА открыло новую ледяную планету размером с Землю

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Международная группа исследователей заявила, что нашла новую ледяную планету размером с Землю, сообщает НАСА.

Согласно сообщению ведомства, планета, размер которой приблизительно равен размеру Земли, находится на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля — от Солнца.

"Эта ледяная планета является самой малой из тех, что когда-либо были обнаружены с помощью микролинзирования", — сообщил в связи с открытием сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (Калифорния) Йосси Шварцвальд (Yossi Shvartzvald).

В НАСА отмечают, что, "скорее всего, планета слишком холодная для того, чтобы на ней могла быть жизнь в том виде, в каком мы знаем ее, поскольку ее звезда слишком слабая".

Как пояснили в НАСА, новая планета получила название OGLE-2016-BLG-1195Lb. Она была выявлена в результате осуществляемого на базе Варшавского университета (Польша) оптического эксперимента по гравитационному линзированию (Optical Gravitational Lensing Experiment, OGLE). Авторы исследования также использовали Южно-Корейскую сеть телескопов микролинзирования KMTNet и американский космический телескоп Спитцер (Spitzer).

В НАСА отмечают, что открытие способствует лучшему пониманию распределения планет в нашей галактике. По мнению ученых, это дает новые знания для понимания планетарных систем за пределами Солнечной системы.

Как сообщалось ранее, НАСА считает вполне возможным, что человечество уже находится на грани открытия внеземной жизни.