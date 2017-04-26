наверх
26.04.201723:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    НАСА открыло новую ледяную планету размером с Землю

    (обновлено: )12
    По данным НАСА, планета, размер которой приблизительно равен размеру Земли, находится на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля - от Солнца.
    Знак Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Международная группа исследователей заявила, что нашла новую ледяную планету размером с Землю, сообщает НАСА.

    Согласно сообщению ведомства, планета, размер которой приблизительно равен размеру Земли, находится на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля — от Солнца.

    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий
    time.com
    Ранее неизвестные снимки лунных миссий НАСА

    "Эта ледяная планета является самой малой из тех, что когда-либо были обнаружены с помощью микролинзирования", — сообщил в связи с открытием сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (Калифорния) Йосси Шварцвальд (Yossi Shvartzvald).

    В НАСА отмечают, что, "скорее всего, планета слишком холодная для того, чтобы на ней могла быть жизнь в том виде, в каком мы знаем ее, поскольку ее звезда слишком слабая".

    Как пояснили в НАСА, новая планета получила название OGLE-2016-BLG-1195Lb. Она была выявлена в результате осуществляемого на базе Варшавского университета (Польша) оптического эксперимента по гравитационному линзированию (Optical Gravitational Lensing Experiment, OGLE). Авторы исследования также использовали Южно-Корейскую сеть телескопов микролинзирования KMTNet и американский космический телескоп Спитцер (Spitzer).

    В НАСА отмечают, что открытие способствует лучшему пониманию распределения планет в нашей галактике. По мнению ученых, это дает новые знания для понимания планетарных систем за пределами Солнечной системы.

    Как сообщалось ранее, НАСА считает вполне возможным, что человечество уже находится на грани открытия внеземной жизни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Польский флаг
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Президент Франции Франсуа Олланд выступает на саммите Европейского Союза в Брюсселе
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?