NASA сказало "Руками не трогать!" и ищет специалиста по защите планеты

Владимир Матвеев, обозреватель

Проблема биологического межпланетного загрязнения вызвала необходимость в создании должности "специалиста планетарной защиты". NASA объявило вакансию сотрудника "планетарной защиты", служебные обязанности которого заключаются в защите планет от чуждых им форм жизни.

Космическое агентство NASA объявило о поиске сотрудника на пост офицера планетарной защиты. Основная обязанность защитника Земли — предупреждать различные виды биологического загрязнения в ходе освоения космоса. Отмечается, что среди обязанностей эксперта — защита других планет или других тел Солнечной системы от проникновения на них жизни с Земли и наоборот.

NASA придерживается "политики по защите планет", согласно которой необходимо предотвращать преднамеренный или случайный перенос микроорганизмов и любой органики с планеты Земля на иные небесные тела и наоборот, говорится в описании вакансии.

Имеются в виду и биозагрязнение космических аппаратов, возвращающихся на Землю, и загрязнение других небесных тел земными микроорганизмами и прочей органикой.

Тот, кто займет должность, будет получать заработную плату от 124 до 187 тысяч долларов в год. Объявление о найме размещено на федеральном портале по поиску государственных служащих USA Jobs.

Вакансия открыта для американских граждан с июля, прием заявлений завершается в середине августа. Между тем, в Американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства должность "планетарного защитника" на полную ставку существует с 2014 года. Один человек может занимать ее три года с возможностью продления контракта до пяти лет.

Соискатель должен разбираться во всех вопросах, связанных с планетарной защитой и обладать инженерно-техническим опытом. Кроме того, в обязанности "охранника планеты" входит планирование и координация деятельности, связанной с космическими миссиями NASA.

Кандидаты должны иметь опыт работы в космических программах общенационального значения и ученую степень по физике, математике или прикладным наукам. Претендент также должен быть готовым к частым командировкам и обладать навыками дипломатии.

Специалист будет служить посредником между NASA и другими государственными органами США. Планетарному защитнику также предстоит разрабатывать внутренние рекомендации для агентства и стандарты планетарной безопасности, а также оценивать степень рисков.

Кроме того, должность предполагает допуск к секретным сведениям.

Сама идея обсуждалась еще в 60-х годах двадцатого столетия. Принятый еще в 1967 году Договор о космосе, который лег в основу международного космического права, призвал страны, участвующие в освоении космического пространства, уделить особое внимание проблеме биологического межпланетного загрязнения, напоминает ВВС.

Среди задач Отдела планетарной защиты NASA — сохранение других миров "в их естественном состоянии" и разработка "разумных мер предосторожности для защиты биосферы Земли в случае, если жизнь существует где-нибудь еще".

Как отмечает издание Business Insider, работа на позиции планетарного защитника на полный рабочий день есть только в NASA и в Европейском космическом агентстве.

Несмотря на то, что катастрофическое загрязнение Земли инопланетными формами жизни, является также сюжетом романов писателей-фантастов, нынешний планетарный защитник NASA доктор по биологии растений Катарина Конли считает, что в обозримом будущем не мифические инопланетяне, а "люди будут представлять в этом смысле наибольшую опасность", передает ВВС.

"Если мы соберемся заняться поисками жизни на Марсе, будет очень неловко, если мы принесем туда земные формы жизни и потом их там обнаружим", рассказал она в интервью газете New York Times.

Как отмечает агентство, чистота космических аппаратов, о которой обычно немного говорят, оказалась в центре внимания американских СМИ после того, как вице-президент США Майк Пенс во время посещения NASA решил потрогать компонент космического корабля, несмотря на висевшее предупреждение "Руками не трогать".

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Позднее в управлении заявили, что поверхность этого компонента космического корабля Orion ("Орион") будет простерилизована перед сборкой в процессе обязательной дезактивации, сообщает ВВС.

NASA относится к предупреждению межпланетного загрязнения настолько серьезно, что, как пишет журнал Time, готовится уничтожить космический зонд Cassini, исследующий Сатурн, чтобы, упав на поверхность планеты, он ее не смог загрязнить.

По таким же причинам в 2003 году был уничтожен космический аппарат Galileo, выведенный на орбиту Юпитера.