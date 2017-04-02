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    Костюмированный "Велопарад Планет" в Киеве

    (обновлено: )27
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    "Велопарад Планет" прошел в Киеве
    УНИАН
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    "Велопарад Планет" прошел в Киеве
    УНИАН
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    "Велопарад Планет" прошел в Киеве
    УНИАН
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    "Велопарад Планет" прошел в Киеве
    УНИАН
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    "Велопарад Планет" прошел в Киеве
    УНИАН
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    "Велопарад Планет" прошел в Киеве
    kiev.vgorode.ua
    Велопарад Планет прошел в Киеве
    "Велопарад Планет" прошел в Киеве
    kiev.vgorode.ua

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    "Велопарад Планет" прошел в Киеве

    В субботу, 1 апреля в центре Киева состоялся костюмированный велопробег ко Дню смеха "Велопарад Планет". Главная особенность заезда — велосипедисты должны были одеть уникальные костюмы, которые не должны повторяться. 

    Как сообщает  "Вгороде", велосипедисты собрались в парке Шевченко и проехали через Крещатик, Майдан Незалежности, Михайловскую площадь, Андреевский спуск, а также Контрактовую площадь, Набережную и Пешеходный мост.

    Смотрите также: Грандиозное открытие фестиваля "Французская весна" в Киеве

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