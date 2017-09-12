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    В ООН призвали Украину расследовать работу сайта "Миротворец"

    (обновлено: )441160
    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека настоятельно призывает органы власти Украины провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта "Миротворец".
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало украинские власти расследовать деятельность сайта "Миротворец", известного скандальными публикациями, в которых обнародованы персональные данные журналистов.

    Сербский актёр, режиссёр Гойко Митич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Соцсети: "Миротворец" – Верная Рука Гойко Митича

    "Национальная полиция открыла уголовное производство против вэб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов…, называя их сторонниками вооруженных групп и "терроризма". Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", — говорится в докладе, обнародованным во вторник.

    Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе и иностранных, которые получали аккредитации в самопровозглашенных ДНР и ЛНР с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

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