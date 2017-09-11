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    В мире

    Google оспорила в Суде ЕС решение о рекордном штрафе

    (обновлено: )123
    Еврокомиссия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, Google наняла пять крупных юрфирм для оспаривания решений ЕК.
    Логотип Google
    REUTERS Baz Ratner/File Photo

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Американская корпорация Google в понедельник оспорила в Трибунале – первой инстанции Суда ЕС – решение Еврокомиссии о наложении штрафа в размере 2,42 миллиарда евро, сообщил РИА Новости представитель суда.

    Логотип Google
    Associated Press Virginia Mayo
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    "Иск был подан сегодня в полдень", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

    Отвечая на вопрос, сколько времени может занять судебное разбирательство, он ответил: "Около двух лет".

    В конце июня ЕК оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. В июле агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Google наняла пять крупных юрфирм для оспаривания решений ЕК.

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