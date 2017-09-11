Google оспорила в Суде ЕС решение о рекордном штрафе

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Американская корпорация Google в понедельник оспорила в Трибунале – первой инстанции Суда ЕС – решение Еврокомиссии о наложении штрафа в размере 2,42 миллиарда евро, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Иск был подан сегодня в полдень", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Отвечая на вопрос, сколько времени может занять судебное разбирательство, он ответил: "Около двух лет".

В конце июня ЕК оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. В июле агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Google наняла пять крупных юрфирм для оспаривания решений ЕК.