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    В мире

    Компании Google грозят рекордным штрафом

    (обновлено: )213
    Согласно информации, о решении по делу о злоупотреблении Google своим доминирующем положением на рынке при создании сервиса Google Shopping будет объявлено в ближайшие недели.
    Логотип Google
    REUTERS Baz Ratner/File Photo

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Еврокомиссия может рекордно оштрафовать входящую в глобальный холдинг Alphabet компанию Google. Интернет-гигант находится под угрозой штрафной потери 1 млрд евро из-за сервиса Google Shopping ("Google Покупки"). Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

    Логотип Google
    flickr.com/Kristina Alexanderson
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    По данным журналистов, о решении по делу о злоупотреблении Google своим доминирующем положением на рынке при создании сервиса Google Shopping ("Google Покупки") будет объявлено в ближайшие недели.

    Alphabet по итогам 2016 года получила выручку в районе $90 млрд. При этом свободные средства Alphabet на конец марта 2017 года превышали $90 млрд.

    Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook и компания Google открыли вакансию специалиста по взаимодействию с властями РФ.

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