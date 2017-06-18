Компании Google грозят рекордным штрафом

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Еврокомиссия может рекордно оштрафовать входящую в глобальный холдинг Alphabet компанию Google. Интернет-гигант находится под угрозой штрафной потери 1 млрд евро из-за сервиса Google Shopping ("Google Покупки"). Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным журналистов, о решении по делу о злоупотреблении Google своим доминирующем положением на рынке при создании сервиса Google Shopping ("Google Покупки") будет объявлено в ближайшие недели.

Alphabet по итогам 2016 года получила выручку в районе $90 млрд. При этом свободные средства Alphabet на конец марта 2017 года превышали $90 млрд.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook и компания Google открыли вакансию специалиста по взаимодействию с властями РФ.