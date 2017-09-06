Как Google создает проблемы создателям браузеров Opera и Vivaldi

РИА Новости Украина

Сооснователь и бывший глава Opera Software Йон Фон Течнер рассказал о противостоянии его проектов и Google. По его словам, после долгих лет сотрудничества Google перешел к практике "подрыва свободной конкуренции". Сооснователь Opera считает, что некоторые сервисы Google, в том числе Google Docs, стали несовместимы с браузерами Opera и Vivaldi.

На прошлой неделе из влиятельного вашингтонского научно-исследовательского фонда New America Foundation уволили учёного Барри Линна (Barry Lynn) и всю его исследовательскую команду. Эта группа запустила проект Open Markets и выступала против доминирования на рынке крупных телекомов и технологических гигантов, в том числе Google. В этот фонд вкладывался Google.

Глава Opera Software Йон Фон Течнер (Jon von Tetzchner) прокомментировал ситуацию вокруг Vivaldi и Google в эфире радио Sputnik:

— Я дал несколько интервью об объемах собираемых данных и как она используется. Есть такая проблема в отношении рекламы. Наш аккаунт в AdWords был закрыт, и это происходит уже во второй раз. Когда это произошло, мы подумали: аккаунт неактивен, но нет никаких признаков того, что что-то не так. Мы связались с Google, чтобы получить информацию о том, что происходит. Через какое-то время мы начали получать требования о том, что надо было изменить, чтобы аккаунт снова открыли. Но нам было неясно, почему они закрыли наш аккаунт. Единственным выводом, который мы смогли сделать, это что стало последствием того, что произошло за несколько дней до этого, когда мы давали несколько интервью, включая The Wired. Мы комментировали практику сбора информации Google и Facebook.

У нас больше нет доступа к Google AdWords, так что мы не можем размещать рекламу ни в Google, ни на сайтах, которые используют эту технологию. Затем у нас была переписка, в течение которой мы пытались понять, что мы сделали не так, чтобы они закрыли наш аккаунт. Можно было ожидать простого ответа: вы сделали то-то, и мы сделали это. Но не было никаких мер, на самой платформе не было признаков, что нас заблокировали. И компания их уровня не должна себя так вести. Они не должны закрывать аккаунт небольшого конкурента без очень хорошей причины.

И то же самое они делают с Opera (Течнер является сооснователем норвежской компании Opera Software — Ред.). Когда браузер открывает вебсайт, браузер идентифицирует себя. Все браузеры делают это. Но нам нужно определять себя как-то иначе. Это все продолжается уже какое-то время.

vivaldi.com Йон Фон Течнер

(В своем блоге Течнер написал, что сотрудничество между корпорацией Google и Opera велось в позитивном ключе, пока Google не стал больше работать с Mozilla foundation и пока не появился сервис Google Docs. Гуглдоки были сделаны так, чтобы быть несовместимыми с Opera, что подталкивало пользователей переключиться на другие браузеры. Ситуация стала еще хуже, когда Google запустил свой браузер – Chrome. Чтобы обойти эти ограничения, Opera была вынуждена пойти на ухищрения и скрывать свою сущность, чтобы Google определял их не как Opera, а как нечто из категории "Другое").

Будучи в положении монополиста, такие вещи нужно делать очень аккуратно.

Что вы можете сказать о конфиденциальности данных онлайн?

— Те объемы, в которых собираются данные, и то, что рекламу можно посылать напрямую человеку, — это все не было связано с нами. Это просто более широкая картина. За нами – пользователями — не должно быть такой слежки. То, что за нами так пристально следят, — нас преследует реклама сквозь разные платформы. Эту информацию могут использовать не по назначению. Есть компании, которые специализируются на том, чтобы анализировать ваше поведение, выяснять, кто вы такие. Это очень печально и не должно происходить. На этом мы и сфокусировались [в интервью]. Крупные компании, такие как Google, Microsoft, Apple и прочие, должны гарантировать работу своих сервисов на платформах всех своих конкурентов. Это неразумно, когда крупные компании пытаются не дать пользователям — конкурентам – пользоваться услугами, которые они предоставляют. Если вы компания поменьше, у вас, очевидно, нет таких сервисов. Если вы делаете браузер, и ваши пользователи не могут использовать одни из самых популярных сервисов, — это проблема. В нашем случае, пользователи не видят проблемы, с которыми мы сталкиваемся, потому что мы решили их при помощи смены идентификатора. Но мы не должны этим заниматься.

Важно, чтобы люди знали, что происходит. И мы видим, что ЕС занялся этими проблемами. Они делали так с Microsoft, и теперь они это делают с Google. Важно иметь законы и нормативные акты в отношении этих крупных компаний, потому что у них, судя по всему, периодически бывают проблемы с тем, чтобы играть по правилам. Для них это слишком соблазнительно. Для них так просто принять простое решение и не расплачиваться за его последствие. Так что очень полезно иметь кого-то вроде рефери.

Нам так и не вернули доступ к AdWords. Мы уже так привыкли иметь дело с такими проблемами, что мы просто их решаем сами. Но так не должно быть.