Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,42 млрд евро

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на сумму 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, говорится в сообщении регулятора. По данным западных СМИ, это является рекордным штрафом.

"Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за нарушение правил антимонопольного законодательства ЕС", — сообщается в релизе.

"Штраф в 2,4 миллиарда евро отражает серьезный и устойчивый характер нарушения антимонопольных правил со стороны Google. Решение предписывает, что компания прекратит (эту деятельность – ред.) в течение 90 дней", — сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе. "У меня нет причин думать, что Google не выполнит" требование Еврокомиссии, добавила она, сказав при этом, что ЕК будет внимательно следить за ситуацией.

Если Google не выполнит предписание ЕК, могут быть наложены штрафные санкции. "Это должно быть отдельное решение Еврокомиссии. Мы можем наложить штраф в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения (решения – ред.)", — сказала Вестагер.

Ранее СМИ сообщали о том, что ЕК может назначить штраф в размере более 1 миллиарда евро корпорации Google. ЕК на протяжении приблизительно семи лет проводит расследования по Google за нарушение компанией антимонопольных правил.

В течение 2015–2016 годов ЕК предъявила Google несколько претензий. В частности, в апреле 2015 года Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей. В июле этого года ЕК заявила, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением, предлагая некоторые из своих инструментов онлайн-рекламы, в частности, сравнение цен, при поиске на сторонних веб-сайтах. Компания предоставила ЕК ответ на данные обвинения, полностью отвергнув их.

В апреле 2016 года ЕК предъявила обвинения в том, что компания неправомерно требует у производителей смартфонов с операционной системой Android предустанавливать собственные приложения (браузер Chrome и Google Search), а также использует финансовые стимулы, чтобы производители эксклюзивно предустанавливали Google Search на своих устройствах. Google, в свою очередь, выразила готовность доказать ЕК, что операционная система Android способствует развитию конкуренции на рынке.