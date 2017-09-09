Новая вспышка зафиксирована на Солнце

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Обсерватория солнечной динамики зафиксировала еще одну вспышку на Солнце, говорится на официальном сайте НАСА.

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года.

Новой вспышке присвоена категория M8.1, что в десять раз меньше, чем категория X. Отмечается, что с начала недели это шестая вспышка значительных размеров.

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Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

Ученые отметили, что произошедшая в среду, 6 сентября, вспышка — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.