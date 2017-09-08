Ударная волна заряженных частиц от Солнца в пятницу достигнет Земли

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Ударная волна заряженных частиц, возникшая в результате самой мощной за последние 12 лет вспышки на Солнце, достигнет в пятницу околоземной орбиты, сообщил накануне РИА Новости заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

По мнению ученого, только после достижения ударной волной Земли, можно будет сказать, чем она угрожает работе космических аппаратов и наземных электронных систем.

Митрофанов также отметил, что особенность солнечной вспышки, которая породила ударную волну, заключается в том, что вспышек такого масштаба "не было уже очень давно".

"Мы сейчас с интересом ждем, какие данные к нам придут: уже несколько лет ждали, когда произойдет такое событие", — сказал собеседник агентства.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, на Солнце произошла наиболее крупная за последние 12 лет вспышка, которой был присвоен балл X9.3. В последний раз взрыв подобной силы фиксировался 7 сентября 2005 года.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

sdo.gsfc.nasa.gov Вспышка на Солнце

Ученые отметили, что произошедшая вспышка — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

"Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным", — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

В свою очередь руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев сообщил, что самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце откликнется 7 сентября сильной геомагнитной бурей, которая может привести к сбоям в работе космических аппаратов.

"Возможны сбои в работе космических аппаратов на орбите. Катастроф пока не было, но временные отказы техники бывали — это зафиксировано. Резкое усиление солнечной активности оказывает довольно сильное влияние на работу целевой аппаратуры", — отметил он.

Вместе с тем он отметил, что пока никаких проблем в космической группировке не зафиксировано.

По мнению главного научного сотрудника ФИАН Сергея Богачева вспышка на Солнце не угрожает жизни космонавтов на МКС и существованию нашей цивилизации. По его словам, несмотря на масштабность события "серьезных последствий ожидать не стоит", так как эта вспышка является крупной, в первую очередь, для самого Солнца.

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Он также отметил, что солнечная активность может породить полярные сияния.

Что касается воздействия "солнечной бури" на людей, Моисеев пояснил, что влияние вспышек на Солнце, даже столь сильных как накануне, на состояние здоровья землян пока не доказано. В то же время эксперт отметил, что так называемый "эффект плацебо" от чтения сообщений о возросшей активности может привести к ухудшению состояния людей.