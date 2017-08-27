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    Три альпиниста погибли в итальянских Альпах – СМИ

    (обновлено: )56
    Сообщается, что двое альпинистов сорвались в расщелину ледника, третий, несмотря на оперативную помощь спасателей, все равно скончался.
    Альпы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Три альпиниста погибли в национальном парке Ademello Brenta Park в итальянских Альпах в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.

    Двое из погибших находились в связке из девяти восходителей, они сорвались в расщелину в леднике и погибли на месте. Что стало причиной гибели еще одного, не сообщается, однако, по данным агентства ANSA, спасателям удалось оказать ему помощь, но позднее он скончался от полученных травм.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что пять человек погибли и один получил тяжёлые ранения в воскресенье в австрийской земле Зальцбург в коммуне Целль-ам-Зее из-за несчастного случая в горах.

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