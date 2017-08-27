Три альпиниста погибли в итальянских Альпах – СМИ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Три альпиниста погибли в национальном парке Ademello Brenta Park в итальянских Альпах в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.

Двое из погибших находились в связке из девяти восходителей, они сорвались в расщелину в леднике и погибли на месте. Что стало причиной гибели еще одного, не сообщается, однако, по данным агентства ANSA, спасателям удалось оказать ему помощь, но позднее он скончался от полученных травм.

Ранее в воскресенье сообщалось, что пять человек погибли и один получил тяжёлые ранения в воскресенье в австрийской земле Зальцбург в коммуне Целль-ам-Зее из-за несчастного случая в горах.