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    МИД подтвердил гибель украинского альпиниста на горе Монблан

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    Как отмечается, во Франции подтвердили гибель украинского альпиниста во время восхождения на гору Монблан. Детали по инциденту ожидаются в понедельник.
    Монблан. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о гибели украинского альпиниста на горе Монблан во Франции.

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    По данным агентства, 42-летний альпинист начал восхождение на самую высокую гору Европы в пятницу. В ночь на субботу его застигла буря. Альпинист связался со спасателями, однако они не смогли добраться до него из-за плохих погодных условий.

    "Компетентные органы Франции подтвердили факт гибели во время восхождения на гору Монблан украинского альпиниста. Детали по этому трагическому случаю ожидаются в понедельник", — сказал официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на местную службу спасения сообщило, что украинский альпинист был обнаружен мертвым на горе Монблан во французских Альпах.

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