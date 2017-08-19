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    На Монблане найден мертвым украинский альпинист

    (обновлено: )27601
    Как сообщила местная служба полиции, 42-летний альпинист начал восхождение на самую высокую гору Европы еще в пятницу. В ночь на субботу его застигла буря.
    Монблан. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Украинский альпинист был обнаружен мертвым на горе Монблан в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную службу спасения.

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    По данным агентства, 42-летний альпинист начал восхождение на самую высокую гору Европы в пятницу. В ночь на субботу его застигла буря. Альпинист связался со спасателями, однако они не смогли добраться до него из-за плохих погодных условий.

    "Он сбился с пути, и поэтому он подал сигнал около 22.00. Однако организовать спасательную операцию не получилось, поскольку гора находилась в эпицентре бури", — рассказал агентству сотрудник жандармерии.

    Спасательную операцию удалось организовать только в субботу утром. Около 10.00 часов утра спасатели обнаружили тело альпиниста на высоте примерно 4 тысяч метров. "Наверняка ночью он сорвался со скалы", — заключил собеседник агентства.

    Местные власти начали расследование трагедии.

    Ранее сообщалось, что в Непале после гибели 85-летнего альпиниста думают ввести ограничение на возраст, при котором можно подняться на Эверест.

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