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    Три альпиниста погибли на Эвересте, один пропал без вести

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    Погибшими на Эвересте, по данным СМИ, были граждане США, Словакии и Австралии. Пропал без вести индийский альпинист, ведутся его поиски. В 2017 году число людей, пытающихся подняться на самую высокую точку мира, находится на рекордном с 1953 года уровне.
    Гора Эверест, высота 8848 метра
    RIA News Юрий Сенкевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Трое альпинистов погибли в воскресенье на Эвересте, еще один считается пропавшим без вести, пишет издание Washington Post со ссылкой на местные власти.

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    Погибшими, по данным газеты, были граждане США, Словакии и Австралии.

    Американец Роланд Йервуд в 2015 году пережил на Эвересте сход лавины, вызванный землетрясением. В 2017 году он решил покорить Эверест еще раз, но скончался неподалеку от вершины горы, пишет издание, ссылаясь на представителей туристической отрасли Непала.

    Словак Владимир Штрба также скончался воскресенье, пишет издание. Третьей жертвой, по данным газеты Himalayan Times, стал австралийский альпинист Франческо Энрико Марчетти, спускавший с горы после того, как почувствовал недомогание от горной болезни.

    По данным Washington Post, кроме того, пропал без вести индийский альпинист, ведутся его поиски.

    Газета отмечает, что в 2017 году число людей, пытающихся пытающихся подняться на самую высокую точку мира, находится на рекордном с 1953 года уровне, когда Эверест впервые покорили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей.

    Ранее сообщалось, что в Непале после гибели 85-летнего альпиниста думают ввести ограничение на возраст, при котором можно подняться на Эверест.

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