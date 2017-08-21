США и Британия совершат наблюдательный полет над Россией и Белоруссией

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Совместная миссия США и Великобритании совершит наблюдательный полет над территориями России и Белоруссии в период с 21 по 26 августа, сообщает в понедельник телеканал "Звезда" со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"По сообщению начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова с 21 по 26 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Великобритании выполнит наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Отмечается, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты будут контролировать соблюдение параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения, находясь на борту самолета.

По словам Рыжкова, данный самолет наблюдения не предназначен для применения какого-либо оружия, а установленная на нем аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

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Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Ранее российский военный самолет пролетел над Капитолием, Пентагоном и другими президентскими резиденциями, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу.