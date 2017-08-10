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    В мире

    В Пентагоне объяснили, как самолету ВКС РФ разрешили полет над Белым домом

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    В Минобороны США подчеркнули, что все полеты в рамках Договора по открытому небу "очень регламентированы и тщательно контролируются", в том числе касательно того, когда наблюдателям "разрешается снимать показания датчиков".
    Пентагон. Архивное фото
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Представитель министерства обороны США объяснил, что наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение. Таким образом иностранные военные наблюдатели могут летать "практически на всей территории", сказал он изданию Politico.

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    Телеканал CNN сообщил ранее, что российский военный самолет пролетел в среду над Капитолием, Пентагоном и другими президентскими резиденциями, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу. В частности, самолету было предоставлено разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома. Наблюдательные полеты над США ранее анонсировало российское Минобороны. Собеседники CNN подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

    "Обычно они (российские наблюдатели) приезжают и представляют список локаций, над которыми хотели бы пролететь", — сказал изданию неназванный представитель американского военного ведомства.

    "Мы составляем план полетов, и за несколькими исключениями, которые касаются безопасности и погодных условий, им разрешается летать практически по всей территории", — добавил представитель Пентагона.

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    По его словам, все полеты "очень регламентированы и тщательно контролируются", в том числе касательно того, когда наблюдателям "разрешается снимать показания датчиков". По словам представителя Пентагона, кроме того на борту находятся американские военнослужащие, которые контролируют соблюдение условий договора.

    "Эти миссии проводятся практически на рутинной основе", — заметил представитель военного ведомства США.

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