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    В мире

    Бомбардировщики США совершили полет над Южно-Китайским морем

    (обновлено: )36
    Сообщается, что полет бомбардировщиков B-1B призван доказать открытость региона для международного использования его воздушного пространства.
    Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer
    wikipedia

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Два американских бомбардировщика B-1B совершили полет над Южно-Китайским морем, акватория которого является предметом территориальных споров, передает агентство Рейтер со ссылкой на ВВС США.

    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии. Видео
    Канал RT на Youtube
    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии

    В заявлении военных говорится, что полет призван доказать открытость региона для международного использования его воздушного пространства.

    Ранее Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.

    Китай ранее также призвал США прекратить действия, серьёзно нарушающие его суверенитет и угрожающие его безопасности. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.

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