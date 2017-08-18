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    Стало известно, когда к Земле подлетит один из опаснейших астероидов

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    Астероид "Флоренс" окажется на минимальном удалении от планеты 1 сентября 2017 года. Диаметр астероида составляет около 4,4 километра, это один из крупнейших астероидов, когда-либо подлетавших к Земле.
    К Земле подлетит один из опаснейших астероидов
    newatlas

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. К Земле приближается объект (3122) "Флоренс" — крупнейший астероид со времен начала систематических наблюдений NASA за потенциально опасными околопланетными объектами, передает Newatlas со ссылкой на NASA.

    Радарные снимки 2014 JO25
    © NASA/JPL-Caltech/GSSR
    NASA: крупный астероид пролетел на рискованной близости к Земле

    "Флоренс" окажется на минимальном удалении от планеты (семь миллионов километров или 18 расстояний между Землей и Луной) 1 сентября 2017 года.

    Диаметр астероида составляет около 4,4 километра, это один из крупнейших астероидов, когда-либо подлетавших к Земле.

    Ожидается, что "Флоренс" станет отличным объектом для наземных радиолокационных наблюдений NASA. В обсерваториях в Калифорнии и Пуэрто-Рико будут наблюдать за явлением. Полученные радарные изображения помогут дать представление о реальном размере "Флоренс", а также помогут выявить детали на поверхности астероида размером до 10 метров.

    Астероид "Флоренс" был открыт в 1981 году и не представляет опасности для Земли. Ранее объект рекордно сближался с планетой в 1890 году, а в следующий раз близко подлетит к Земле до 2500 года.

    В 2017 году его можно будет наблюдать в конце августа и начале сентября при помощи телескопа в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.

    Ранее сообщалось, что 11 июля к Земле приближался "астероид смерти", известный в каталогах как 2017 МС4. Этот объект значительно превышал параметры Челябинского метеорита и при падении способен был уничтожить все живое в радиусе 2 тысяч километров.

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