Стало известно, когда к Земле подлетит один из опаснейших астероидов

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. К Земле приближается объект (3122) "Флоренс" — крупнейший астероид со времен начала систематических наблюдений NASA за потенциально опасными околопланетными объектами, передает Newatlas со ссылкой на NASA.

"Флоренс" окажется на минимальном удалении от планеты (семь миллионов километров или 18 расстояний между Землей и Луной) 1 сентября 2017 года.

Диаметр астероида составляет около 4,4 километра, это один из крупнейших астероидов, когда-либо подлетавших к Земле.

Ожидается, что "Флоренс" станет отличным объектом для наземных радиолокационных наблюдений NASA. В обсерваториях в Калифорнии и Пуэрто-Рико будут наблюдать за явлением. Полученные радарные изображения помогут дать представление о реальном размере "Флоренс", а также помогут выявить детали на поверхности астероида размером до 10 метров.

Астероид "Флоренс" был открыт в 1981 году и не представляет опасности для Земли. Ранее объект рекордно сближался с планетой в 1890 году, а в следующий раз близко подлетит к Земле до 2500 года.

В 2017 году его можно будет наблюдать в конце августа и начале сентября при помощи телескопа в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.

Ранее сообщалось, что 11 июля к Земле приближался "астероид смерти", известный в каталогах как 2017 МС4. Этот объект значительно превышал параметры Челябинского метеорита и при падении способен был уничтожить все живое в радиусе 2 тысяч километров.