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    Землетрясение в Китае: число пострадавших достигло 263 человек

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае (201)

    (обновлено: )14201
    Согласно информации властей, в результате землетрясения десять человек получили тяжелые ранения, состояние троих оценивается как критическое, еще 253 человека получили легкие травмы.
    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Chengdu Economic Daily/Wang Qin via REUTERS

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Китае количество пострадавших в результате мощного землетрясения в провинции Сычуань возросло до 263 человек. Об этом сообщают местные власти.

    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Chengdu Economic Daily/Wang Qin via REUTERS
    Мощное землетрясение в Китае: пострадавших достают из-под завалов

    Ранее сообщалось о 19 погибших и 247 пострадавших.

    "По состоянию на 18.25 среды в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 19 человек, еще 263 человека пострадали", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

    Сообщается, что 10 человек получили тяжелые ранения, состояние троих оценивается как критическое, еще 253 человека получили легкие травмы.

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по Киеву) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

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