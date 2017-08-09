Землетрясение в Китае: число пострадавших достигло 263 человек

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Китае количество пострадавших в результате мощного землетрясения в провинции Сычуань возросло до 263 человек. Об этом сообщают местные власти.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 247 пострадавших.

"По состоянию на 18.25 среды в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 19 человек, еще 263 человека пострадали", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

Сообщается, что 10 человек получили тяжелые ранения, состояние троих оценивается как критическое, еще 253 человека получили легкие травмы.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по Киеву) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.