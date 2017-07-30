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    В США сообщили об успешных испытаниях системы ПРО THAAD на Аляске

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    По данным агентства по противоракетной обороне (MDA), один из самолетов ВВС США произвел пуск баллистической ракеты, которую перехватила система ПРО. В агентстве назвали испытание "успешным".
    Система THAAD
    wikipedia

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Укриана. США провели испытание системы противоракетной обороны THAAD на Аляске, передает телеканал NBC News со ссылкой на американских военных чиновников.

    Ранее сообщалось, что США проведут испытания на Аляске 29 июля. Береговая охрана США просила корабли миновать акваторию Тихого Океана между островами Кадьяк и Гавайи в период испытаний 29 июля, а также 30 и 31 июля, в случае, если запуск будет произведен в другое время.

    США провели успешные испытания систем ПРО THAAD. Видео
    Канал AiirSource Military на Youtube
    США провели успешные испытания систем ПРО THAAD

    По данным агентства по противоракетной обороне (MDA), один из самолетов ВВС США произвел пуск баллистической ракеты, которую перехватила система ПРО. В агентстве назвали испытание "успешным".

    Как передает телеканал со ссылкой на заявление главы MDA Сэма Гривса, это испытание поможет США "оставаться на шаг впереди растущей угрозы".

    "Агентство по противоракетной обороне и военные 11-ой зенитной артиллерийской бригады из Форт-Блисса, Техас, провели успешное противоракетное испытание, используя систему THAAD", — приводит телеканал отрывок из заявления.

    Последние испытания THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), о которых сообщили США, прошли 11 июля на Аляске — система ПРО успешно перехватила ракету, запущенную с Гавайских островов. THAAD предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет — по заявлению Пентагона, малого и среднего радиуса действия.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна заплатить 1 миллиард долларов за THAAD.

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