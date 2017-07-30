"Не трогай мой образ". В Стамбуле протестуют против традиционной одежды

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Сотни женщин в Стамбуле приняли участие в акции протеста против насилия и требований мужчин носить более традиционную одежду, сообщает агентство Рейтер.

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Как сообщается, субботний марш получил название "Не трогай мой образ". "Мы не подчинимся, не будем молчать, бояться. Мы победим через сопротивление", — скандировала толпа. Женщины несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой.

twitter.com/BreakingVop Протест против традиционной одежды в Стамбуле

Участники акции протеста рассказали агентству об участившихся случаях вербальных и физических нападок в отношении женщин за их выбор одежды.

twitter.com/BreakingVop Протест против традиционной одежды в Стамбуле

По данным агентства, в субботнем шествии также приняли участие представители гей-сообщества и трансгендеры, чей марш был запрещен властями города в конце июня. Протестующие несли флаги и плакаты ЛГБТ-сообщества.

В конце июня турецкие власти не допустили проведения гей-парада в Стамбуле. Активисты собрались на манифестацию, несмотря на запрет, связанный с вопросами безопасности. При разгоне несанкционированного марша полиция применила слезоточивый газ.