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    Фотоленты

    Сильный ливень в Стамбуле: разбитый самолет и затопленные улицы

    (обновлено: )50
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Bulent KILIC / AFP
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Bulent KILIC / AFP
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    YASIN AKGUL / AFP
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Bulent KILIC / AFP
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    YASIN AKGUL / AFP
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    YASIN AKGUL / AFP
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Bulent KILIC / AFP
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    OZAN KOSE / AFP
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Bulent KILIC / AFP
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Bulent KILIC / AFP
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    BULENT KILIC / AFP
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    BULENT KILIC / AFP

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    Турецкий город Стамбул приходит в себя после серьезного ураганного шторма, из-за которого было повреждено пассажирское воздушное судно авиалиний Турции. В частности, крупный град срывал краску с носа самолета. Из-за этого лайнер вынуждено совершил посадку в аварийном режиме.

    Вследствие неблагоприятных погодных условий с ранениями в больницу были доставлены десять человек, причем состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Размер града равнялся мячам для гольфа. Улицы Стамбула затоплены. Отметим, что стихия в городе не продолжалась более двадцати минут, однако успела парализовать движение и вызвать внезапное наводнение, которое затопило автобусы и автомобили.

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