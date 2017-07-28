Сильный ливень в Стамбуле: разбитый самолет и затопленные улицы

Турецкий город Стамбул приходит в себя после серьезного ураганного шторма, из-за которого было повреждено пассажирское воздушное судно авиалиний Турции. В частности, крупный град срывал краску с носа самолета. Из-за этого лайнер вынуждено совершил посадку в аварийном режиме.

Вследствие неблагоприятных погодных условий с ранениями в больницу были доставлены десять человек, причем состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Размер града равнялся мячам для гольфа. Улицы Стамбула затоплены. Отметим, что стихия в городе не продолжалась более двадцати минут, однако успела парализовать движение и вызвать внезапное наводнение, которое затопило автобусы и автомобили.