Оппозиция возводит баррикады по всему Каракасу

JUAN BARRETO / AFP

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости Украина. Улицы Каракаса и некоторых других городов Венесуэлы в пятницу перекрыты баррикадами, которые возводят сторонники оппозиции, протестуя против предстоящего 30 июля голосования по выборам национального учредительного собрания.

Движение перекрыто по множеству дорог, магистралей и улиц. Фактически речь идет о прямом противостоянии с властями, так как МВД устами своего руководителя Нестора Ревероля накануне запретило любые протестные акции с пятницы по вторник, 1 августа, под угрозой уголовного наказания для организаторов.

Многие улицы пустынны, на них мало автомобилей. При этом в районе скопления оппозиционеров правоохранительные органы применяют силу для их разгона, как это происходит в городе Сьюдад-Гуайана штата Боливар, отмечает Nacional.

На фоне происходящих в Венесуэле событий курс доллара на "черном рынке" страны обновил рекордные показатели. Так, по данным портала Dolar Today, в пятницу за одну единицу американкой валюты при нелегальном обмене уже давали порядка 10,4 тысячи боливаров при официальном курсе в дополнительной системе обмена DICOM в 2,7 тысячи. Еще в начале июля курс "черного рынка" не превышал 7,8 тысячи боливаров.

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С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.