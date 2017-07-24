Deutsche Bank намерен вывести около $350 млрд из Великобритании – СМИ

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости Украина. Крупнейший банк Германии Deutsche Bank в связи с Brexit может перевести около 300 миллиардов евро (350 миллиардов долларов) с баланса своего британского подразделения во Франкфурт, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Deutsche Bank может перевести около 300 миллиардов евро (350 миллиардов долларов) с баланса своего структурного подразделения в Великобритании во Франкфурт… следуя за решением Великобритании выйти из Европейского союза", — сказал источник.

Ожидается, что проект по переводу баланса банка с британских счетов во Франкфурт, названный Bowline, будет запущен в сентябре 2018 года и завершится к марту 2019 года. Представитель Deutsche Bank отказалась от комментариев. Однако глава банка Джон Криэн (John Cryan) в недавнем видеообращении к своим сотрудникам сказал, что он готовится к "тяжелому Brexit", а также отметил, что большинство сделок, проводившихся в Лондоне, возможно, будет переведено во Франкфурт.

Как ожидается, десятки британских финансовых учреждений могут перенести свои операци из Лондона в еврозону, чтобы продолжать обслуживать клиентов в ЕС после Brexit. Официальные переговоры об условиях отделения страны уже начались. ЕЦБ призвал банки Великобритании при необходимости поторопиться с подачей заявлений на лицензии для работы в еврозоне.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Таким образом, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — ровно через два года после запуска процедуры Brexit.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году.