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    Опубликован первый официальный фотопортрет британского принца Джорджа

    (обновлено: )92
    Автор снимка смеющегося принца - сотрудник американского фотоагентства Getty Images Крис Эванс, специализирующийся на фотографировании членов королевской семьи.
    Принц Джордж
    telegraph.co.uk

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина, Мария Табак. Первый официальный фотопортрет будущего наследника британского престола принца Кембриджского Джорджа опубликован персс-службой Кенсингтонского дворца.

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    На фотографии принц, которому в субботу исполнится четыре года, смеется, глядя в объектив. Автор снимка – сотрудник американского фотоагентства Getty Images Крис Эванс, специализирующийся на фотографировании членов королевской семьи. На предыдущие дни рождения Джорджа его родители, принц Уильям и его супруга Кейт, публиковали менее формальные фотографии, часто снятые самой Кейт.

    "Герцог и герцогиня очень рады поделиться этой замечательной фотографией сейчас, когда они празднуют четвертый день рождения принца Джорджа, и хотели бы поблагодарить всех за добрые послания, которые они получили", — говорится в заявлении герцога и герцогини Кембриджских.

    telegraph.co.uk
    Принц Джордж

    Принц Уильям, Кейт и их дети принц Джордж и принцесса Шарлотта в пятницу вернулись из пятидневного официального турне по Польше и Германии. В начале сентября принц Джордж пойдет в школу, в связи с чем семья переберется из загородного поместья в Норфолке в Кенсингтонский дворец.

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