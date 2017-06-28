В коррупционном скандале ФИФА замешаны принц Уильям и Дэвид Кэмерон

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Принц Уильям и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон были во встрече, где обсуждался обмен голосов между Англией и Южной Кореей при выборе стран-хозяек проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

Такие данные приводятся в отчете экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, информирует Р-Спорт.

В отчете Гарсии говорится, что председатель английской заявочной кампании Джефф Томпсон подтвердил, что в компании с Кэмероном и принцем Уильямом встречался на тот момент с действующим вице-президентом ФИФА Чон Монджуном в одном из отелей Цюриха накануне процедуры выборов хозяев двух мундиалей в декабре 2010 года.

"Премьер-министр попросил Чон Монджуна проголосовать за заявку Англии. Тот ответил, что сделает это, если Томпсон отдаст свой голос за Корею. Томпсон согласился", — говорится в отчете на основе данных, предоставленных английской делегацией. Чон Монджун, в свою очередь, опровергал проведение подобной встречи.

Впоследствии Чон Монджун собирался принять участие в выборах нового главы ФИФА в феврале 2016 года, но в начале октября 2015 года он был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на шесть лет. В июне 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок его отстранения с шести до пяти лет и снизил штраф со 100 до 50 тысяч франков.

В отчете Гарсии также говорилось, что никаких нарушений со стороны оргкомитета "Россия-2018" в ходе заявочной кампании не было выявлено.

Во вторник ФИФА опубликовала полный отчет Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Англия подавала заявку на проведение мирового первенства 2018 года, а Южная Корея – 2022-го, однако в результате голосования право провести турниры получили Россия и Катар соответственно.