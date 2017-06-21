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    Саудовский король сменил наследного принца

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    Мухаммеда бен Наифа сменит Мухаммед бен Сальман, который возглавлял министерство обороны и имел титул заместителя наследного принца. Он также лишился поста главы МВД.
    Заместитель наследного принца королевства Саудовская Аравия и министр обороны Мухаммед бен Сальман. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Саудовский король Сальман сменил наследного принца, вместо Мухаммеда бен Наифа им будет 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман, сообщает утром в среду телеканал "Аль-Арабия".

    Кроме того, Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, который передан принцу Абдул-Азизу бен Сауду бен Наифу.

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    Мухаммед бен Наиф стал наследным принцем весной 2015 года, когда Сальман занял королевский трон. Тогда же королевский сын, министр обороны Мухаммед бен Сальман получил титул заместителя наследного принца.

    В мае сообщалось, что в Саудовской Аравии скончался принц Машааль бен Абдель Азиз в возрасте 91 года. Принц руководил советом по определению порядка престолонаследия в стране, созданным для определения линии преемственности в королевской династии. Всего в Саудовской Аравии насчитывается порядка 7 тыс принцев.

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