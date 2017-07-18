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    "Буря века". Аргентинский город пережил рекордное похолодание

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    Температура в Сан-Карлос-де-Барилоче опустилась до -25,4 градуса. Предыдущий рекорд по части морозов был установлен в этом аргентинском городе в 1963 году.
    Рекордное похолодание в Сан-Карлос-де-Барилоче, Аргентина
    twitter.com/TatitaSim

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Абсолютный рекорд в области низких температур установлен в понедельник утром в аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче – отметка термометра опустилась до 25,4 градуса мороза, а по температурным ощущениям этот показатель достигал все 29 градусов, сообщила национальная метеорологическая служба Аргентины.

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    Причиной стал приход в регион так называемой "Бури века", в результате чего город был покрыт мощным снежным покровом. При этом расположенный у подножия Анд Барилоче считается один из самых известных туристических центров южноамериканской страны.

    Предыдущий рекорд по части морозов был установлен в Барилоче в 1963 году, когда температура упала до минус 21,1 градуса Цельсия. В результате нынешней холодной погоды была нарушена работа местного аэропорта, порядка 25 тысяч человек остались без света, были повалены многочисленные деревья. Высота сугробов, образовавшихся на улицах, достигала 50 сантиметров, отмечает местный портал Federal.

    Ранее снегопады обрушились на Чили.

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